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مستوطنون يقتحمون تجمعًا غرب أريحا

05 مايو 2025 . الساعة 12:06 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون تجمعًا غرب أريحا

اقتحم مستوطنون، اليوم الاثنين، تجمع المعرجات شمال غرب مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة، واعتدوا على ممتلكات المواطنين.

وقالت مصادر محلية، إن مستوطنين حاولوا إحراق منزلًا يعود لأحد سكان التجمع، وأقدموا على سكب مواد مشتعلة على تركتور زراعي بهدف إحراقه، قبل أن يتدخل الأهالي ويتمكنوا من إبعادهم.

وأكدت المصادر أنه الاعتداء تم تحت أنظار قوات الاحتلال التي لم تتدخل لوقف هذه الاعتداءات.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون 860 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2025.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة، صعّد "الجيش الإسرائيلي" والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 960 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #اعتداءات المستوطنين #طوفان الأقصى

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