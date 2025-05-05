مداهمات متواصلة واعتقالات واسعة في الضَّفَّة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واسعة في مدن وبلدات متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد شرقي المدينة، واعتقلت الشاب عبود الشاويش بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

وفي طولكرم، أفاد نادي الأسير باعتقال ثلاثة شبان من بلدة بلعا شرقي المدينة، وهم: معاذ نور، وصهيب أبو فرح، وأحمد زهدي جيتاوي.

وفي رام الله، نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في قرية قبيا غرب المدينة، دون تفاصيل حول عدد المعتقلين.

وفي القدس المحتلة، داهمت قوات الاحتلال قرية العيساوية واعتقلت الفتيين محمد مروان وعبد الرحمن عبيد، بعد اقتحام منزليهما.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن جميل محمد التنح عقب مداهمة منزله في بلدة تقوع جنوب شرق المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورا جنوب غربي محافظة الخليل، واعتقلت الشابين بشار يونس السويطي ونور البرادعي، وصادرت خلال العملية مركبتين.

المصدر / وكالات