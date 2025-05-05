 تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 05 مايو 2025

لا يطرأ على الحالة الجوية في فلسطين اليوم الإثنين 05 مايو 2025، تغير بذكر على درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها العامة بحدود 5 درجات.

تتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم وتنشط الرياح، وتكون الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من المطر يصحبها الرعد في أجزاء متفرقة من البلاد حتى ساعات الظهيرة، ويكون الطقس بارداً خاصة فوق الجبال مساءً وليلاً. يييي

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: تبقى الفرصة سانحة لسقوط زخات من الأمطار.

- الأجواء نهاراً: غائمة جزئياً إلى غائمة.

- الأجواء ليلًا: باردة.

- الرياح: نشطة على فترات.

والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين