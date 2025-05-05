بالأسماء: الاحتلال يفرج عن 10 أسرى من قطاع غزّة

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، عن عشرة أسرى من قطاع غزة، عقب اعتقالهم خلال العملية البرية على القطاع.

وقالت مصادر صحفية، إن عشرة أسرى أُفرج عنهم من سجون الاحتلال، وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزّة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن الأسرى العشرة، أُفرج عنهم من سجن سدي تيمان وهم:

1- عبد الله محمد علي مسعود

42عام

سكان بيت لاهيا

2-محمد محمود حسين عزيز 47عام

سكان معسكر جباليا

3-محمد حسين محمد ابو دان31عام

سكان بيت لاهيا

4-اسماعيل فضل احمد عويضة 30عام

سكان بيت لاهيا

5-سمير محمد علي العرقوب

54عام

سكان معسكر جباليا

6- أحمد سعيد خميس حمدونة

43عام

سكان بيت لاهيا

7- بكر شعبان احمد عويضة

47عام

سكان بيت لاهيا

8- صلاح احمد رمضان الداعور

40عام

سكان معسكر جباليا

9- أحمد حاتم عبد رجب

24عام

سكان بيت لاهيا

10-محمد تحسين صالح صلاح

22عام

سكان معسكر جباليا

المصدر / فلسطين أون لاين