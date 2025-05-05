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بالأسماء: الاحتلال يفرج عن 10 أسرى من قطاع غزّة

05 مايو 2025 . الساعة 10:49 بتوقيت القدس
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بالأسماء: الاحتلال يفرج عن 10 أسرى من قطاع غزّة

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، عن عشرة أسرى من قطاع غزة، عقب اعتقالهم خلال العملية البرية على القطاع.

وقالت مصادر صحفية، إن عشرة أسرى أُفرج عنهم من سجون الاحتلال، وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزّة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن الأسرى العشرة، أُفرج عنهم من سجن سدي تيمان وهم: 

1- عبد الله محمد علي مسعود 
42عام
سكان بيت لاهيا

2-محمد محمود حسين عزيز 47عام
سكان معسكر جباليا

3-محمد حسين محمد ابو دان31عام
سكان بيت لاهيا

4-اسماعيل فضل احمد عويضة 30عام
سكان بيت لاهيا

5-سمير محمد علي العرقوب
 54عام
سكان معسكر جباليا

6- أحمد سعيد خميس حمدونة 
 43عام
سكان بيت لاهيا

7- بكر شعبان احمد عويضة 
 47عام
سكان بيت لاهيا 

8- صلاح احمد رمضان الداعور 
40عام
سكان معسكر جباليا

9- أحمد حاتم عبد رجب
24عام
سكان بيت لاهيا

10-محمد تحسين صالح صلاح
22عام
سكان معسكر جباليا

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #أسرى غزة #طوفان الأقصى

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