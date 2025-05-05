جمعية ساعد تفتح باب التسجيل للمساعدات الإنسانية العاجلة في غزة

أعلنت جمعية ساعد للتنمية البشرية اليوم عن بدء التسجيل للحصول على مساعدات إنسانية عاجلة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لمساندة الأسر الأكثر احتياجًا في قطاع غزة الذي يواجه ظروفًا اقتصادية قاسية.

وأوضحت الجمعية أن هذه المبادرة الهامة تهدف إلى التخفيف من الأعباء على الأسر المتضررة وتلبية احتياجاتها الأساسية الضرورية.

وأشارت إلى أن عملية التسجيل ستتم بسهولة عبر نموذج إلكتروني مُخصص، مما يضمن وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين بكفاءة وشفافية.

ودعت جمعية ساعد جميع الأفراد والأسر المحتاجة في غزة إلى المسارعة في التسجيل عبر الرابط المرفق وإدخال بياناتهم بدقة كاملة لضمان مراجعة طلباتهم وتلبية احتياجاتهم. وأكدت أن فرق العمل المختصة ستقوم بدراسة جميع الطلبات المقدمة بعناية وفقًا للمعايير المعتمدة لديها.

معلومات أساسية يجب تعبئتها في نموذج التسجيل المساعدات في جمعية ساعد، كالآتي:

- بيانات رب الأسرة:

- الاسم رباعي

- رقم الهوية

- تاريخ الميلاد

- الجنس (يرجى الاختيار من القائمة)

- هل رب الأسرة يعاني من إعاقة؟ (نعم/لا)

- هل رب الأسرة يعاني من مرض؟ (يرجى التوضيح إذا كانت الإجابة بنعم)

- الحالة الاجتماعية (يرجى الاختيار من القائمة)

- العمل (يرجى اختيار نوع العمل من القائمة)

- الدخل الشهري (يرجى اختيار مستوى الدخل من القائمة)

- عنوان السكن الأساسي (يرجى الاختيار من القائمة)

- عنوان السكن الحالي (يرجى الاختيار من القائمة)

- عنوان السكن بالتفصيل

- رقم الجوال

- رقم جوال بديل (إن وجد)

للتسجيل الفوري والاستفادة من المساعدات الإنسانية، يرجى الضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين