الصحة بغزة تحذر: الوقود في المستشفيات يكفي لثلاثة أيام فقط

حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من توقف وشيك للخدمات الصحية في مستشفيات القطاع بسبب النقص الحاد في الوقود، مؤكدة أن الكميات المتوفرة لا تكفي لأكثر من ثلاثة أيام فقط.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، الإثنين، إن المستشفيات تعتمد بشكل كامل على المولدات الكهربائية لتشغيل الأقسام الحيوية، بما فيها غرف العمليات والعناية المركزة وأجهزة التنفس، في ظل الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي.

وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع المؤسسات الدولية والأممية من الوصول إلى أماكن تخزين الوقود المخصص للمستشفيات، بحجة وقوعها في ما تُعرف بـ"المناطق الحمراء"، ما يعيق عمليات التزويد ويهدد بانهيار المنظومة الصحية في أي لحظة.

وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الإجراءات سيؤدي إلى كارثة صحية حقيقية، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية إلى التدخل الفوري والعاجل لإنقاذ أرواح المرضى والمصابين.

وتواصل سلطات الاحتلال منذ نحو شهرين منع دخول جميع الإمدادات والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ما أدى إلى كارثة إنسانية ومجاعة غير مسبوقة.

المصدر / فلسطين أون لاين