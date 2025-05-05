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بالفيديو عدوان أمريكي على اليمن

05 مايو 2025 . الساعة 08:52 بتوقيت القدس
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عدوان أمريكي على اليمن

شنّت الطائرات الأمريكية، أمس الأحد، غارات استهدفت عددًا من المحافظات اليمنية -بينها صنعاء وصعدة ومأرب والجوف- أدت إلى إصابة 14 شخصا في حصيلة أولية، إضافة إلى أضرار مادية.

وقالت قناة المسيرة اليمنية، إنّ 14 مواطنًا أصيبوا بجراح متفاوتة، إثر العدوان الأمريكي على شارع الأربعين أمام مركز ظمران التجاري، بمديرية الشعوب بمحافظة صنعاء.

وأوضحت القناة، عبر "تلغرام"، أن "3 غارات لطيران العدو الأمريكي استهدفت شرق مدينة صعدة شمال غرب البلاد.

وفي منشور آخر، ذكرت أن "غارات أمريكية استهدفت مناطق متفرقة من العاصمة صنعاء (وسط)".

وأشارت إلى أن القصف في صنعاء طال مديرية بني مطر بـ6 غارات، ومنطقة الملكة في مديرية بني حشيش بغارة، إضافة إلى غارتين على شارع الأربعين بمنطقة سعوان في مديرية شعوب.

وتواصل أمريكا قصف اليمن منذ الـ 15 من مارس الماضي، حيث بدأ العدوان في عهد ترامب بشكل مفاجئ، بعد أن أعلن اليمن فرض الحصار على الكيان الصهيوني في البحر الأحمر في محاولة لإجباره على رفع الحصار والعدوان على قطاع غزة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #قصف على اليمن

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