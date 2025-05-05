حماس تثمّن حصار اليمن الجوّي للاحتلال وتؤكد: إجراءٌ بطولي يعبِّر عن أصالة شعبه وشجاعة قيادته

ثمّنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إعلان القوات المسلحة اليمنية فرضها حصاراً جوياً شاملاً على العدو الصهيوني، رداً على نيات جيش الاحتلال الصهيوني توسيع عملياتها العدوانية ضد غزة.

وأوضحت حماس في تصريح صحفي، أمس الأحد، أنّ هذا الإجراء البطولي يجسّد عمق انخراط اليمن والإخوة في أنصار الله في معركة الدفاع عن شعبنا وإسناده، في ظل هجمة صهيونية إجرامية تستهدف إبادته وتصفية قضيته.

وأكدت، أنّ اليمن العزيز بمواقفه المشرّفة التي تعبّر عن أصالة شعبه وشجاعة قيادته، يُعيد في هذه المعركة البطولية، الاعتبار لقِيَم الأخوة وروابط الدين والعروبة؛ والالتصاق بقضايا الأمة وشعوبها، ومقدساتها التي تئنُّ تحت وطأة احتلال همجي فاشي.

وأشارت إلى أن تأكيد القوات المسلّحة اليمنية، عدم قبول اليمن الحرّ استباحة الاحتلال للأراضي العربية خصوصاً في لبنان وسوريا، هو تأكيدٌ مسؤولٌ على وحدة المصير، وضرورة توحيد الجهود للتصدي للمخططات الصهيونية الخطيرة التي تستهدف الأمة برمّتها.

وجددت حماس نداءها إلى الأمتين العربية والإسلامية بكافة مكوّناتها، للانخراط في معركة الدفاع عن الأمة واستقلالها، ومواجهة مشاريع الاحتلال الفاشي، والعمل لاقتلاعه عن كل الأراضي العربية المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين