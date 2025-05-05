مجازر دامية ومفقودون تحت الأنقاض.. آخر تطوُّرات حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزة، مرتكبة عشرات آلاف المجازر الدّامية بحق المواطنين، مستخدمةً كافة أساليب القتل والأسلحة المدعومة أمريكيًا، وسط صمت دولي متواصل.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي العسكري المستمر على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 52 ألفًا و535 شهيدًا بالإضافة لـ 118 ألفًا و491 مصابًا بجروح متفاوتة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 ، أي منذ خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار واستئناف الإبادة الجماعية، بلغت 2436 شهيدًا، بالإضافة لـ 6450 إصابة.

وقالت وزارة الصحة بغزة، إنّ ما يتوفر من كميات الوقود في المستشفيات يكفي لمدة 3 أيام فقط.

وأكدت أنّ الاحتلال الإسرائيلي يمنع المؤسسات الدولية والأممية من الوصول إلى أماكن تخزين الوقود المخصص للمستشفيات، بحجة أنها تقع في مناطق حمراء، مشيرةً إلى أنّ إعاقة وصول إمدادات الوقود للمستشفيات تهدد بتوقفها عن العمل لاعتمادها على المولدات الكهربائية لتزويد الأقسام الحيوية بالطاقة.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية في حرب الإبادة الجماعية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لكافة مناطق القطاع.

ارتكبت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين مجزرة جديدة في مدينة غزة وبيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقالت طواقم الدفاع المدني إنها تمكنت من انتشال 15 شهيدًا و10 جرحى جراء استهداف الاحتلال لثلاث شقق سكنية في برج الروموز بحي الكرامة شمال غرب مدينة غزة.

وذكرت مصادر صحفية، أن عدة غارات جوية من طائرات حربية إسرائيلية استهدفت في الساعات الأولى لفجر الإثنين، شمال غرب غزة في محيط منطقة الكرامة.

وارتقى 4 شهداء وأُصيب 5 آخرين مع وجود عدد من المفقودين تحت الأنقاض، إثر قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة العطار في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد وإصابة عدد من المواطنين في غارات الاحتلال على خان يونس، كما تواصل طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها العنيف على أطراف بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس جنوبي القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة،

كما ارتقى شهيد وأُصيب آخرون في قصف مسيرة الاحتلال مجموعة من المواطنين شرقي جباليا شمالي قطاع غزة.

ونسفت قوات الاحتلال مباني سكنية في مدينة رفح، جنوبي القطاع. تزامنًا مع قصف مدفعي على منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس.

وأُعلن عن استشهاد الشاب أحمد البيرم، متأثراً بإصابته في استهداف منزلهم بمنطقة الحاووز بمدينة خان يونس.

المصدر / فلسطين أون لاين