"القوَّات المسلحة اليمنيَّة" تعلن فرض حصار جوِّيّ على الاحتلال

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء اليوم السبت، فرض حصار جوي شامل على الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال استهداف متكرر ومتصاعد للمطارات الإسرائيلية، وفي مقدمتها مطار بن غوريون في "تل أبيب".

جاء ذلك، في بيان رسمي أصدرته القوات المسلحة اليمنية، مساء اليوم الأحد، أكدت فيه أن هذا القرار يأتي "رداً على التصعيد الإسرائيلي المتمثل في توسيع العمليات العدوانية على قطاع غزة"، مشيرة إلى أن الشعب اليمني لن يقف متفرجاً على استمرار العدوان الصهيوني على الفلسطينيين.

ودعت القوات اليمنية في بيانها جميع شركات الطيران العالمية إلى إلغاء رحلاتها إلى مطارات الاحتلال فوراً، حفاظاً على سلامة طائراتها وركابها، معتبرة هذا التحذير نافذًا من لحظة صدور البيان.

كما شددت على أن اليمن، "العزيز الحر المستقل، لن يقبل بحالة الاستباحة الإسرائيلية لدول عربية كلبنان وسوريا"، مؤكدة أن الأمة لن تخضع أو تتراجع أمام الاحتلال، بل ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في معركته من أجل التحرر والكرامة.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، تنفيذ عملية عسكرية جديدة استهدفت مطار "بن غوريون" في منطقة يافا المحتلة، وذلك باستخدام صاروخ بالستي فرط صوتي، في إطار "نصرة الشعب الفلسطيني، ورفضاً للإبادة الجماعية في قطاع غزة".

وفي بيان، أكّد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أنّ الصاروخ أصاب هدفه بدقة، مشيراً إلى أنّ المنظومات الاعتراضية الأميركية والإسرائيلية فشلت في التصدي له.

وأوضح سريع أنّ الهجوم أدى إلى "توقف حركة المطار بالكامل لأكثر من ساعة، ودخول ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ".

وفي أعقاب العملية، جدّدت القوات اليمنية تحذيرها لجميع شركات الطيران العالمية من تسيير الرحلات إلى مطار "بن غوريون"، معتبرةً أنّه أصبح منطقة غير آمنة للملاحة الجوية.

وفي وقت سابق، قال الإعلام العبري، صباح اليوم الأحد، إن قيادة منظومات الدفاع الجوي في الجيش الإسرائيلي فتحت تحقيقا عقب سقوط صاروخ يمني بمطار بن غوريون.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن منظومتي ثاد الأميركية وحيتس الإسرائيلية حاولتا اعتراض الصاروخ اليمني لكنهما فشلتا، في وقت توجه ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ.

كما أوضحت القناة 12 العبرية، أن الصاروخ اليمني تجاوز 4 طبقات للدفاع الجوي وسقط في قلب المطار، وأسفر عن حفرة بعمق 25 مترا، مشيرة إلى أن الرأس الحربي للصاروخ "كان كبيرا للغاية، مما تسبب في موجة انفجارات هائلة".

من جهته، أكد الإسعاف أنه قدم العلاج لـ8 مصابين بسبب سقوط الصاروخ اليمني في مطار بن غوريون جروح أحدهم متوسطة.