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أسطول الحرية: مالطا تمنع الوصول لسفينة نجت من قصف إسرائيلي

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أسطول الحرية: مالطا تمنع الوصول لسفينة نجت من قصف إسرائيلي

04 مايو 2025 . الساعة 17:48 بتوقيت القدس
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أسطول الحرية: مالطا تمنع الوصول لسفينة نجت من قصف إسرائيلي
متابعة/ فلسطين أون لاين

قالت منظمة تحالف أسطول الحريّة، إن السلطات المالطية تمنع الوصول إلى سفينة المساعدات "كونشياس – الضمير العالمي"، بعد أيام من تعرضها لهجوم بمسيّرات إسرائيلية أثناء إبحارها في المياه الدولية قرب سواحل مالطا، في طريقها إلى قطاع غزة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المنظمة، أن السفينة لا تزال محتجزة في عرض البحر منذ استهدافها فجر 2 مايو، عندما تعرضت لهجوم عبر طائرتين مسيرتين إسرائيليتين، ما أدى إلى اندلاع حريق وتضرر مقدمتها، دون تسجيل إصابات بين النشطاء على متنها.

وأوضحت المنظمة أن متطوعين من 13 دولة حاولوا الوصول للسفينة يومي الجمعة والسبت، إلا أن الجيش المالطي أجبرهم على العودة وهددهم بالاعتقال.

وحملت "تحالف أسطول الحرية" الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الهجوم، معتبرةً أنه "انتهاك خطير للقانون الدولي" واستهداف مباشر للجهود الإنسانية الرامية إلى كسر الحصار المفروض على غزة.

وفجر الثاني من مايو، استهدفت طائرات إسرائيلية مسيّرة سفينة "الضمير" التابعة لأسطول الحرية، أثناء إبحارها في المياه الدولية قبالة سواحل مالطا، ضمن رحلة انطلقت من تونس نحو قطاع غزة لكسر الحصار.

وكانت السفينة تقل 30 ناشطًا دوليًا حين تعرضت لعدة ضربات، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمتها وتضرر هيكلها، دون تسجيل إصابات بين الطاقم.

 

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#أسطول الحرية

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