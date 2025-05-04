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تركيا تغلق أجواءها في وجه نتنياهو وتُفشل زيارته إلى أذربيجان

04 مايو 2025 . الساعة 17:30 بتوقيت القدس
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تركيا تغلق أجواءها في وجه نتنياهو وتُفشل زيارته إلى أذربيجان
متابعة/ فلسطين أون لاين

أفاد موقع "والا" العبري، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ألغى زيارته المرتقبة إلى أذربيجان بعد أن رفضت تركيا السماح لطائرته بعبور أجوائها، في خطوة تعكس تصاعد التوتر الإقليمي على خلفية الحرب الجارية في قطاع غزة.

وكان من المقرر أن يزور نتنياهو العاصمة باكو بين 7 و11 مايو، لعقد لقاء مع الرئيس الأذري إلهام علييف، إلا أن التطورات السياسية والعسكرية المتسارعة، لا سيما في غزة وسوريا، دفعت مكتب نتنياهو إلى الإعلان عن تأجيل الزيارة.

ونفت وزارة الخارجية التركية مزاعم الاحتلال بشأن السماح لطائرة نتنياهو باستخدام الأجواء التركية، مؤكدة موقف أنقرة الرافض لعبور الطائرات المرتبطة بسلاح الجو الإسرائيلي في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة.

وسبق أن رفضت تركيا، في 11 أبريل الماضي، مرور طائرة عسكرية إسرائيلية تقل وفدًا تفاوضيًا إلى أذربيجان، ما اضطرها لتغيير مسارها والتحليق فوق البحر الأسود، في مؤشر واضح على التوتر التركي-الإسرائيلي.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر مطلعة، أن أنقرة ترفض بشكل قاطع استخدام مجالها الجوي لأي طائرات عسكرية إسرائيلية، في ظل ارتباطها المباشر بعمليات القصف والقتل في غزة.

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#تركيا #غزة #نتنياهو #أذربيجان

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