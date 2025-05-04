أبو عبيدة يشيد بالقصف اليمني لمطار بن غوريون "تحديًا لقوى الظلم"

وجه أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، التحية لليمن، مقدرًا مواصلتها تحدي أعتى قوى الظلم ورفضها الخنوع.

وقال أبو عبيدة عبر قناته على تلغرام، اليوم الأحد: "المجد لليمن صنو فلسطين (الأخ الشقيق والعم والابن) وهي تواصل تحديها لأعتى قوى الظلم وتأبى الخنوع أو الانكسار رغم ما تتعرض له من عدوانٍ، وتصعّد من هجماتها على قلب الكيان الصهيوني المسخ متجاوزةً المنظومات الأكثر تطوراً في العالم لتصيب أهدافها بدقة".

وختم بالدعاء: ألا سدد الله رميكم، وبارك جهادكم، وتقبل الله تضحياتكم، أنتم منا ونحن منكم.

وقصفت جماعة أنصار الله اليمينة، صباح اليوم الأحد، مطار بن غوريون في تل أبيب، بصاروخ باليستي، دوّت على إثره صفارات الإنذار في مناطق واسعة من جنوبي الخضيرة مروراً بتل أبيب، وصولاً إلى القدس شرقاً.

وأعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلي عن إصابة عدة أشخاص جراء سقوط صاروخ في مطار بن غوريون بالقرب من مبنى الركاب رقم 3.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن منظومتي ثاد الأميركية وحيتس الإسرائيلية حاولتا اعتراض الصاروخ اليمني لكنهما فشلتا.

وفرّ ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ، عقب دوي صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى (غوش دان) والقدس ومستوطنات بالضفة الغربية، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

وقال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله العميد يحيى سريع: "نفذنا عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، محذرا شركات الطيران العالمية من التوجه إلى مطار بن غوريون "لأنه غير آمن"

وأضاف سريع: "استهدفنا مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي أصاب هدفه بنجاح، وقد فشلت منظومات الدفاع الأمريكية والإسرائيلية في اعتراض الصاروخ"، مبينا أن القصف نتج عنه "هروب أكثر من 3 ملايين صهيوني للملاجئ وتوقف حركة المطار بشكل كامل أكثر من ساعة".

وشدد على القوات المسحلة اليمينية سنواصل مواجهة العدوان الأمريكي ونصرة الشعب الفلسطيني مهما كانت التداعيات.

يأتي ذلك في وقت تتعرض فيه الجماعة لعدوان أمريكي مكثف منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، استهدف عشرات المواقع وأسفر عن اتشهاد وإصابة مئات المدنيين، وفق الجماعة التي تقول إن واشنطن شنت 1300 غارة وقصف بحري على اليمن منذ ذلك الحين.

ورغم استئناف الهجمات الأمريكية ضد اليمن عقب أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب للجيش بشن "هجوم كبير" ضد الجماعة، لا تزال الجماعة تنفذ عمليات عسكرية تصيب أهدافا في إسرائيل وأهدافا أمريكية في البحر الأحمر.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

المصدر / فلسطين أون لاين