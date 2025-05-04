عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى تحت حماية جيش الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى -صباحا- من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد، وأدوا طقوسًا تلمودية عند الحائط الشرقي، وسط إجراءات مشددة فرضتها شرطة الاحتلال.

وترافقت هذه الاقتحامات مع إجراءات عسكرية مشددة في البلدة القديمة من القدس، حيث أعاقت قوات الاحتلال دخول المصلين إلى المسجد، واحتجزت هويات العديد منهم عند البوابات، في مسعى واضح للحد من التواجد الفلسطيني ومنع التصدي لهذه الانتهاكات.

وتتواصل لدعوات الفلسطينية للحشد والرباط والتصدي لمخططات الاحتلال وجماعات المستوطنين في المسجد الأقصى، الرامية لهدم المسجد وإقامة "الهيكل" المزعوم.

المصدر / فلسطين أون لاين