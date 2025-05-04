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إصابات جراء سقوط صاروخ من اليمن في مطار بن غوريون

04 مايو 2025 . الساعة 10:01 بتوقيت القدس
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أصيب عدد من الاسرائيليين، صباح الأحد، بجراح مختلفة بعد سقوط صاروخ من اليمن بالقرب من مباني مطار بن غوريون في تل أبيب.

وأفادت شهود عيان بأن صفارات الإنذار دوّت في مناطق واسعة من جنوبي الخضيرة مروراً بتل أبيب وصولاً إلى القدس شرقاً.

ووفقاً اللشهود فإن أعمدة دُخان تصاعدت من منطقة قريبة جداً من مطار بن غوريون، وسط شعور باهتزازات قوّية لا تشبه حالات اعتراض سابقة. وهو ما أكدّته أيضاً مقاطع مصوّرة.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي، وكذلك رئيس لجنة موظفي سلطة المطارات، بوقوع عدد من الإصابات في "تيرمنال 3" القريب من الطائرات، نتيجة شظايا الصاروخ.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق بإسرائيل، وجرت محاولات لاعتراض الصاروخ، دون أن يؤكد كما العادة إفشال وصول الصواريخ التي يطلقها الحوثيون قبل دخول الأراضي الإسرائيلية، وذكر في بيانه بوجود أنباء عن سقوط قذيفة في وسط إسرائيل، دون مزيد من التفاصيل.

من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى فشل اعتراض الصاروخ اليمني. وذكر مصدر عسكري لإذاعة الجيش، إن ثلاثة صواريخ من منظومة حيتس فشلت في اعتراض الصاروخ.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#اليمن #مطار بن غوريون #جماعة أنصار الله

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