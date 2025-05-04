مؤسسة حقوقية تعلن تمكنها من تحديد هوية قتلة الطفلة هند رجب وعائلتها بغزة

أعلنت مؤسسة مؤسسة هند رجب لحقوق الإنسان، مساء السبت، تمكنها من تحديد هوية القتلة بصفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولين عن مقتل الطفلة هند رجب مع عائلتها في قطاع غزة.

وقالت المؤسسة عبر تصريح صحفي تابعته "وكالة سند للأنباء": "بعد عام من البحث، تمكنا من تحديد هوية القائد بجيش الاحتلال، واللواء، والكتيبة التي قتلت الطفلة هند رجب هي وعائلتها في غزة بدم بارد".

وأضافت: "تقدمت المؤسسة بشكوى ضد المقدم بجيش الاحتلال "بني أهارون"، المسؤول عن قتل الطفلة وعائلتها". ولفتت إلى أنه كان من المفترض أن يصادف اليوم ذكرى ميلاد هند السابع.

ومؤسسة هند رجب، التي تمثل الذراع القانونية لحركة "30 مارس"، هي منظمة حقوقية مستقلة تأسست عام 2024 وتتخذ من بروكسل في بلجيكا مقرًا لها.

وتسعى المؤسسة إلى مواجهة سياسات الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الاحتلال الإسرائيلي، من خلال ملاحقة جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها، لا سيما في قطاع غزة.

وأطلقت مؤسسة "هند رجب" حملة لملاحقة الجنود الإسرائيليين المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، قضائيا في أنحاء العالم.

وجمّعت المؤسسة أكثر من 8 آلاف قطعة من الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب التي ارتكبها جنود الاحتلال في غزة، وفق نقله موقع Middle East Eye البريطاني عن مؤسس ورئيس المؤسسة دياب أبو جهجة. وقد تمكنت المؤسسة من رفع قضايا ضد جنود وضباط إسرائيليين، وقيّدت حركتهم وسفرهم وتنقلهم بالعالم.

وفي 10 فبراير/شباط 2024، عثر على جثمان الشهيدة الطفلة هند رجب (6 سنوات)، وخمسة من أقاربها، بعد 12 يوما من استهداف ومحاصرة المركبة التي كان تقلهم في منطقة تل الهوا بمدينة غزة، وكذلك جثماني المسعفين اللذين حاولا إنقاذها.

وأفادت مصادر محلية في حينه بأن ذوي الشهيدة هند عثروا على جثمانها وجثامين أقاربها الذين كانت برفقتهم في المركبة المستهدفة، وهم خالها بشار حمادة وزوجته وأطفاله الثلاثة.

ووقعت هذه المأساة عندما استهدفت دبابات الاحتلال المتوغلة في محيط "دوار المالية" بحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، سيارة تعود للمواطن بشار حمادة وبرفقته زوجته وأطفاله محمد (11 عاما) وليان (14 سنة) ورغد (13 عاما) وابنة شقيقته الطفلة هند.

المصدر / فلسطين أون لاين