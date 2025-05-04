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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 04 مايو 2025

04 مايو 2025 . الساعة 09:12 بتوقيت القدس
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يطرأ على الحالة الجوية في فلسطين اليوم الأحد 04 مايو 2025، انخفاضاً طفيفاً آخر على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها العامة بحدود 5 درجات.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، وتكون الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من المطر قد تكون رعدية في بعض المناطق المتفرقة اعتباراً من ساعات الظهيرة، وتهب رياح نشطة على فترات، وفي ساعات المساء والليل تبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من المطر في عدة مناطق متفرقة وتنشط الرياح، ويسود طقس بارد رطب. 

وجاء أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم على النحو التالي:

  • الأمطار: تبقى الفرصة سانحة لسقوط زخات من الأمطار.
  • الأجواء نهاراً: غائمة جزئياً إلى غائمة.
  • الأجواء ليلًا: باردة.
  • الرياح: نشطة على فترات.

والله تعالى أعلى وأعلم.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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