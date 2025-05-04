آخر تطوُّرات حرب الإبادة الجماعيَّة.. الاحتلال يواصل مجازره الدَّامية في قطاع غزَّة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية في قطاع غزة، منذ خرقها اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس الماضي، مخلفةً آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، في انتهاك واضح لكافة الاتفاقيات ومواثيق حماية حقوق الإنسان.

وشنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية عشرات الغارات، في وقت تصاعدت آثار منع إدخال المواد الغذائية الأساسية، ما يرسم مشهدًا قاسيًا للمجاعة التي يواجهها سكان القطاع.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق، مرتكبًا سلسلة مجازر بحق المدنيين في قطاع غزة.

استشهد المواطن سالم الجبور صباح اليوم متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف سابق على مدينة خان يونس.

وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

وقصفت مدفعية الاحتلال شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة وشمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

وأصيب عدد من المواطنين فجر اليوم جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي القرارة شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

واستشهد الشاب إبراهيم باسم النجار وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة واد صابر جنوبي بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة

وارتقى 4 شهداء فجر اليوم في القصف الإسرائيلي على شقة لعائلة قنن في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأصيب مواطنان في القصف الإسرائيلي على بركس في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة

وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

وقصفت الطائرات المروحية الإسرائيلية محيط النادي الأهلي في حي الشيخ رضوان غربي مدينة غزة

وارتقت شهيدة وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم منزل عائلة الصحفي رامي أبو شمالة في حي الأمل بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة

أكد المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الدكتور منير البرش -في مقابلة مع قناة الجزيرة- أن 57 طفلا توفوا بسبب سوء التغذية في قطاع غزة، وقال إن القطاع يعيش كارثة ممتدة تنذر بكارثة إنسانية شاملة في حال استمر الحصار الإسرائيلي.

ومنذ الثاني من مارس/آذار الماضي، تغلق سلطات الاحتلال الإسرائيلي معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، مما تسبب في تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

ويرتكب الاحتلال بدعم أميركي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

المصدر / فلسطين أون لاين