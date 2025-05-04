مظاهرات في ستوكهولم تنديدا بالمجاعة والإبادة في غزة

تظاهر مئات الأشخاص في العاصمة السويدية ستوكهولم، احتجاجا على المجاعة التي يشهدها الفلسطينيون بسبب ما تمارسه إسرائيل من هجمات وحصار مشدد على قطاع غزة منذ 19 شهرا.

وتجمع المتظاهرون بمنطقة أودنبلان في ستوكهولم مساء السبت، مطالبين بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة، وبإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، وفق مراسل الأناضول.

ورفع المشاركون في المظاهرة لافتات كُتب عليها: "الأطفال في غزة يموتون"، و"المدارس والمستشفيات تقصف"، و"ضعوا حدا لنقص الغذاء".

كما ردد المتظاهرون هتافات من قبيل: "الحرية لفلسطين، لا لخطة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب"، ثم ساروا باتجاه وزارة الخارجية السويدية.

وأشار الناشط السويدي أونو هورن، إلى مشاركته المظاهرة للتنديد بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين. وقال في تصريحات صحفية: "سنواصل الاحتجاج كل يوم سبت حتى تحقيق تطور إيجابي لصالح الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "إسرائيل منعت بالكامل في الأسابيع الأخيرة دخول المساعدات الطبية إلى فلسطين، وتم وقف إرسال المساعدات الغذائية أيضا. وقُتل مئات الأطباء وسائقي سيارات الإسعاف والممرضين عن عمد".

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق سلطات الاحتلال معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

ويعتمد فلسطينيو غزة بشكل كامل على تلك المساعدات بعدما حولتهم الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها منذ 19 شهرا إلى فقراء، وفق ما أكدته بيانات البنك الدولي.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل إبادة ممنهجة بقطاع غزة خلفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

المصدر / فلسطين أون لاين