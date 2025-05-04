آلاف الإسرائيليين في تل أبيب يطالبون باستعادة الأسرى من غزة

تظاهر آلاف الإسرائيليين وسط مدينة تل أبيب اليوم السبت، احتجاجاً على قرار الحكومة توسيع الإبادة في قطاع غزة، معتبرين أن ذلك من شأنه قتل الأسرى الأحياء في القطاع ومحو جثث القتلى منهم.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إنّ "آلاف الإسرائيليين تظاهروا في ساحة هابيما وسط مدينة تل أبيب، احتجاجاً على قرار حكومة نتنياهو توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة على اعتبار أنه يهدد حياة المحتجزين (الأسرى)".

ورفع المتظاهرون رايات حمراء تعبيراً عن أن توسيع الحرب على غزة يهدد حياة الأسرى الإسرائيليين في القطاع، وفق الصحيفة. كما طالب المتظاهرون، "بوقف الحرب بهدف إعادة كافة المحتجزين (الأسرى)".

ومن المتوقع أن ترتفع وتيرة التظاهرات في تل أبيب ومناطق أخرى في إسرائيل، خلال ساعات لاحقة، بحسب الصحيفة ذاتها. وفي وقت سابق السبت، قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، إنّ توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع، سيؤدي إلى مقتل ذويهم الأحياء ومحو جثث القتلى منهم.

وبثّت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، فيديو لأسير إسرائيلي بعد نجاته من قصف الاحتلال الإسرائيلي لغزة، بعنوان "وأنا سأقول ما هي (الحرب النفسية) الحقيقية؟.. الحرب النفسية الحقيقية هي التي بداخلي"، ووثقت "القسام"، محاولاتها إنقاذ مجموعة من المحتجزين الإسرائيليين بعد استهدافهم في قصف إسرائيلي أخيراً، إذ حفر المقاومون تحت الأرض بحثاً عن الأسرى الذين كانوا في المكان لحظة القصف.

ويتواصل القصف الإسرائيلي على مختلف أنحاء قطاع غزة، مخلفاً المزيد من الشهداء والجرحى، في وقت ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي والجيش قررا توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، على أن يُحسم القرار بشكل نهائي خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) اليوم الأحد. ويأتي هذا التطور في وقت تزداد الأوضاع الإنسانية صعوبة في القطاع المحاصر.

المصدر / فلسطين أون لاين