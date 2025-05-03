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حماس تدين العدوان على سوريا ولبنان وتدعو لمواجهة حكومة الاحتلال

03 مايو 2025 . الساعة 20:50 بتوقيت القدس
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أدانت حركة حماس العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي السورية واللبنانية، ودعت إلى توحيد الجهود لمواجهة الاحتلال وحكومة نتنياهو المتوحّشة.

وعدّت حماس في بيان صحفي مساء اليوم السبت، استمرار القصف الإسرائيلي للأراضي والمقدرات السورية واللبنانية، "تحدٍّ سافرٍ لكلّ القرارات الدولية، وانتهاكٍ صارخٍ لسيادة الدولتين الشقيقتين".

وأكدت حماس تضامنها الكامل مع الأشقاء في سوريا ولبنان، ودعت الدول العربية والإسلامية إلى توحيد الجهود "لمواجهة الاحتلال الصهيوني الفاشي، وحكومة نتنياهو المتوحّشة، والعمل معًا لوقف العدوان على شعبنا في قطاع غزّة وسوريا ولبنان، وإفشال مشاريع التهجير والتوطين".

وجددت الحركة دعمها لوحدة الأراضي السورية، مشيرة إلى حصرها على أمن واستقرار سوريا ولبنان وكافة الدول العربية الشقيقة التي يحاول الاحتلال الصهيوني العبث بأمنها وسيادتها.

وهاجم جيش الاحتلال الليلة الماضية بـ 12 طائرة مقاتلة عشرات من البنى التحتية والوسائل القتالية في أنحاء سوريا"، وأعلن في بيان صحفي أن الهجمات استهدفت مدافع مضادة للطائرات ومنصة صواريخ أرض- جو.

وجاءت الهجمات الإسرائيلية بعد ساعات من بيان مصور صادر عن زعماء الطائفة الدرزية ومرجعياتها ووجهائها، الخميس، أكدوا فيه أنهم "جزء من سوريا الموحدة"، مشددين على "رفضهم التقسيم أو الانفصال"، فضلا عن اتفاق الحكومة السورية مع وجهاء جرمانا التي يقطنها سكان دروز بريف دمشق على تعزيز الأمن وتسليم السلاح المنفلت.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #لبنان #سوريا #الدروز

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