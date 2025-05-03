مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 4 آخرين بكمين في رفح

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم السبت، بمقتل جنديان إسرائيليين وإصابة 4 آخرين في كمين بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال موقع "حدشوت لفني كولام"، إن جنديين قتلا وأصيب 4 آخرين "في حدث أمني وقع ظهر اليوم في جنوب قطاع غزة"، دون تقديم تفاصيل.

وفي وقت سابق، تداولت منصات عبرية أنباء عن تفجير للمقاومة تسبب بمقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال وأن طائرات إجلاء مروحية إسرائيلية هبطت في المكان لنقل مصابين.

ومنذ استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود.

ومساء الخميس الماضي، أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، قتل وإصابة عدد من العسكريين الإسرائيليين جراء "عملية مركبة" نفذتها في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة قبل أيام.

وفي 26 أبريل الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابطين في معارك بغزة، دون أن يوضح مكان وملابسات مقتلهما.

وسط ظروف قتال صعبة في غزة، قد تتأخر المقاومة الفلسطينية عن إعلان تفاصيل تصدياتها لقوات جيش الاحتلال إلى حين عودة مقاتليها من خطوط المواجهة.

وحسب معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، قتل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 850 عسكريا بينهم 410 منذ بدء الهجوم البري على غزة في الـ27 من الشهر ذاته.

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

المصدر / فلسطين أون لاين