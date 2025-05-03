حماس: الاندماج الوطني بين الأهالي والأمن سيفشل أي محاولة لتفكيك مجتمع غزة

أشادت حركة حماس بحالة الاندماج الوطني بين المقاومة، والأجهزة الأمنية، والأهالي والعشائر في قطاع غزة، والدعوة إلى تشكيل لجان مجتمعية مساندة لحماية الأمن، ورفع الغطاء عن كل خارج عن القانون.

وقالت حماس في بيان صحفي اليوم السبت: "تُحيّي حركة حماس جماهير شعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وفي طليعتهم العائلات والعشائر الكريمة، التي أثبتت مجددًا أصالتها الوطنية ووعيها العالي، بمواقفها المشرفة في حماية الجبهة الداخلية ورفضها القاطع لأي محاولة للمساس بأمن المجتمع أو تفكيك تماسكه".



وأضافت أن الموقف الشعبي الأصيل، من رفض مشاريع التهجير والفقاعات الأمنية التي طرحها الاحتلال، إلى الوقفة المسؤولة اليوم في مواجهة أعمال النهب واللصوصية التي تُدار وتُحرك من أجهزة العدو، "شكل أحد مظاهر وحدة الجبهة الداخلية وصمودها، في وجه مؤامرة خبيثة تستهدف القطاع من داخله بعد فشل العدو في كسره عسكريًّا وميدانيًّا".

وثمنت حماس دور العائلات والعشائر في رفع الغطاء عن كل خارج عن القانون، وفي الدعوة لتشكيل لجان مجتمعية مساندة لحماية الأمن، والتصدي لمحاولات الاحتلال إغراق القطاع في الفوضى، عبر مجموعات مأجورة ومُوجّهة تعمل تحت غطاء طيران ومُسيَّرات العدو.

كما أشادت بحالة الاندماج الوطني بين المقاومة، والأجهزة الأمنية، وأهلنا في كلّ حيّ وشارع، دفاعًا عن شعبنا ومقدّراته في وجه هذه الهجمة المركبة، مؤكدة أن "شعبنا العظيم بكل مكوناته لن يسمح بتحويل غزة إلى ساحة مستباحة لمشاريع الاحتلال التخريبية".



وأهابت الحركة بوسائل الإعلام والفعاليات الشعبية أن تسهم في ترسيخ حالة التماسك المجتمعي، وكشف من يقف خلف مشاريع الفوضى، التي لا تخدم سوى الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين