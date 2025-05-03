الخارجية الأمريكية توافق على بيع السعودية صواريخ بـ 3.5 مليارات دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن وزارة الخارجية أقرت إمكانية المضي قدما في صفقة عسكرية مع السعودية بقيمة 3.5 مليارات دولار.

وبموجب الصفقة التي حصلت على الموافقة الأولية، ستزود واشنطن الرياض بـ 1000 صاروخ متطور من طراز "AIM-120C-8" جو-جو متوسط المدى، بالإضافة إلى وحدات التوجيه والدعم الفني المرتبطة بها.

ومن المقرر أن يتم تصنيع هذه الصواريخ من قبل شركة "RTX Corporation"، التي تتخذ من ولاية أريزونا الأمريكية مقرًا لها.

ويتطلب إتمام الصفقة موافقة الكونغرس الأمريكي أيضا. في حين أخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون، الكونغرس، الجمعة، بإمكانية إتمام هذه الصفقة.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن هذه الصفقة "ستعزز أمن دولة شريكة تساهم في الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج".

وأضاف البيان أن الصفقة ستدعم كذلك أهداف السياسة الخارجية الأمريكية ومصالحها الأمنية الوطنية".

يُذكر أن القوات الجوية الملكية السعودية تمتلك ثاني أكبر أسطول من مقاتلات "إف - 15" في العالم بعد الولايات المتحدة.

المصدر / فلسطين أون لاين