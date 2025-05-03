مركز معطى يوثق 362 عملاً مقاوماً بالضفة الغربية خلال إبريل

وثق مركز معلومات فلسطين "معطى" ارتفاع في أعمال المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال شهر إبريل/نيسان الماضي.

ورصد المركز في تقرير الشهري الصادر اليوم السبت، 362 عملاً مقاوماً نوعيا وشعبيا، ما أسفر عن إصابة 7 إسرائيليين بجراح مختلفة.

وشملت أعمال المقاومة 11 عملية إطلاق نار واشتباكا مسلحا، وأسفرت المواجهات والاشتباكات المسلحة في الضفة والقدس عن استشهاد 18 فلسطينيا بنيران الاحتلال ومستوطنيه.

ففي 14 أبريل نفذ مقاوم عملية دهس بين الظاهرية والسموع جنوب الخليل، أسفرت عن إصابة مجندة من جيش الاحتلال.

وبعد قرابة 4 أشهر، وداخل مغارة في منطقة وعرة جنوبي مدينة جنين، ارتقى الشابان محمد عمر زكارنة (23 عاما) ومروح خزيمية (19 عاما) بعد ساعات من الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال.

وذكر المركز أن قوة إسرائيلية خاصة إسرائيلية انتشرت في محيط المنطقة الجبلية بين قباطية ومسلية مع تحليق للطائرات، أعقبها اشتباك مسلح بين المقاومين وجنود الاحتلال، وإطلاق القذائف المحمولة على الكتف تجاه المغارة التي تحصن بها المقاومان.

وعُرف محمد زكارنة كأحد منفذي عملية إطلاق النار في بلدة الفندق جنوبي قلقيلية في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي، والتي أدت لمقتل 3 مستوطنين وجرح 7 آخرين بينهم إصابات خطيرة.

وفي 30 أبريل أصيب (3) من جنود الاحتلال بانفجار قنبلة يدوية الصنع خلال اشتباكات في بلدة بيتا جنوب نابلس.

كما سجل المركز عملية طعن، فيما بلغ عدد عمليات زرع أو إلقاء العبوات الناسفة 24 عملية، وإعطاب آلية عسكرية.

وعلى صعيد الحراك الشعبي، تواصلت الفعاليات المناهضة للاحتلال، كما بلغ عدد عمليات إلقاء الحجارة والمواجهات المباشرة مع قوات الاحتلال 259 مواجهة وإلقاء حجارة، و16 مظاهرة، و6 عمليات إلقاء زجاجات حارقة، و 8 إضرار بمركبات مستوطنين، و35 عملية تصد لاعتداءات المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 960 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين