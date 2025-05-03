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إصابة طفل برصاص الاحتلال بجنين ومستوطنون يحتجزون صحفيين قرب رام الله

03 مايو 2025 . الساعة 17:20 بتوقيت القدس
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أصيب طفل فلسطيني اليوم السبت برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي ببلدة الزبابدة جنوب شرق جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، في حين ذكرت مصادر محلية أن مستوطنين احجزوا صحفيين فلسطينيين قرب قرية المغير شمال شرقي رام الله.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طفلا (13 عامًا) أصيب برصاص الاحتلال في القدم ببلدة الزبابدة جنوب شرق جنين، ونقل إلى المستشفى.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وتمركزت وسطها، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات جيش الاحتلال شابين فلسطينيين، خلال حملة دهم في مدينتي نابلس وطوباس شمال الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية بأن الشابين هما علام دويكات من مدينة نابلس، وإبراهيم سميح من مدينة طوباس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عَقَّابا شمال مدينة طوباس بالضفة الغربية، ودفعت بآليات عسكرية داخل البلدة ونشر جنوده على الشارع الرئيسي.

من ناحية أخرى، اقتحم مستوطنون منطقة بير قوزا في بلدة بيتا جنوبي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية تحت حماية قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر للجزيرة بأن أهالي البلدة تصدوا للمستوطنين وأجبروهم على الانسحاب باتجاه البؤرة الاستيطانية المقامة على أطراف البلدة.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 960 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#اقتحامات #اعتقالات #قرية المغير #الضفة الغربية #عنف المستوطنين

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