مستوطنون يغلقون طريق عرب المليحات شمال أريحا

أغلق مستوطنون، اليوم السبت، الطريق المؤدي إلى تجمع عرب المليحات شمال غرب أريحا، وقاموا بإحصاء منازل المواطنين في التجمع.

وأفادت مصادر محلية، أن مجموعة من المستوطنين أغلقت الطريق المؤدي إلى عرب المليحات شمال غرب أريحا، وقامت بإحصاء منازل المواطنين في التجمع، وسط استهداف ومنع المواطنين من التنقل.

وأدت الانتهاكات الإسرائيلية إلى تهجير 29 تجمعا فلسطينيا تتكون من 311 عائلة يصل تعداد أفرادها إلى نحو ألفين، بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ونهاية 2024.

يُذكر أن المستوطنين قد أقاموا 60 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، منذ بدء الحرب على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023؛ 51 بؤرة منها، أُقيمت عام 2024، وفق معطيات صادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وأدّت الانتهاكات الاستيطانيّة الإسرائيلية بالضفة، إلى تهجير 29 تجمعا فلسطينيا، مكوّنا من 311 عائلة، يصل تعداد أفرادها إلى نحو ألفين، بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ونهاية عام 2024، بحسب الهيئة.

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال ومستوطنيه اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس المحتلة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 956 شخصا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين