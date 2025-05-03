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اليونيسف تدعو للضغط على (إسرائيل) لضمان دخول المساعدات الإنسانية لغزة

03 مايو 2025 . الساعة 14:30 بتوقيت القدس
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اليونيسف تدعو للضغط على (إسرائيل) لضمان دخول المساعدات الإنسانية لغزة

كشف المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في فلسطين، كاظم أبو خلف، عن وفاة عشرات الأطفال في قطاع غزة نتيجة لسوء التغذية الحاد.

وأشار إلى أن أكثر من ألف سيدة حامل في القطاع بحاجة ماسة إلى علاج فوري بسبب معاناتهن من سوء التغذية.

وفي سياق متصل، حذر المتحدث باسم اليونيسف من التداعيات الوخيمة لهذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة، وأكد على ضرورة إنشاء آلية دولية عاجلة للضغط على (إسرائيل) لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

تأتي هذه التصريحات في ظل تقارير متزايدة عن تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت في وقت سابق عن وفاة طفلة نتيجة لسوء التغذية.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الوضع في غزة كارثي في ظل الحصار المستمر، وأن سكان غزة يعانون من الجوع والأطفال يعانون من الضعف بسبب سوء التغذية الذي سيترك آثارا دائمة على حياتهم.

يذكر أن "اليونيسف" كانت قد صرحت يوم أمس، إن أكثر من مليون طفل في قطاع غزة حرموا من المساعدات المنقذة للحياة لأكثر من شهر، لافتة إلى أن استمرار منع دخول المساعدات فاقم الأوضاع الكارثية التي يعيشها الفلسطينيون، الذين يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الخارجية نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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