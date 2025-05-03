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صحفيو غزة يطالبون بوقف الإبادة الإسرائيلية بحقهم

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صحفيو غزة يطالبون بوقف الإبادة الإسرائيلية بحقهم

03 مايو 2025 . الساعة 14:07 بتوقيت القدس
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صحفيو غزة يطالبون بوقف الإبادة الإسرائيلية بحقهم

طالب عدد من الصحافيين الفلسطينيين في قطاع غزة، السبت، خلال وقفة احتجاجية نظمها اتحاد الصحفيين الفلسطينيين أمام مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب القطاع، بوقف الإبادة الجماعية التي تمارسها دولة الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023، والتي استهدفت بشكل مباشر العاملين في المجال الإعلامي.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تحمل شعارات مثل "أوقفوا الإبادة الإعلامية" و"أوقفوا قتل الإعلاميين" و"الحقيقة أقوى من الرصاص"، في إطار إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من مايو من كل عام.

وخلال الوقفة، أكد نائب نقيب الصحفيين تحسين الأسطل أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم بحق الصحافيين الفلسطينيين من خلال استهدافهم وقتلهم المباشر، بالإضافة إلى تدمير منازلهم، في ظل الحصار المفروض على القطاع وإغلاق المعابر التي تسبب في تفاقم معاناة السكان، بما في ذلك العاملين في الإعلام.

ودعا الأسطل المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم والعمل على وقف هذه الحرب التي وصفها بالإبادة الجماعية المستمرة منذ ما يقارب 19 شهراً، مطالباً بحماية الصحفيين وضمان حرية عملهم في نقل الحقيقة دون تهديد أو قمع.

تأتي هذه الوقفة في ظل إحصائيات تشير إلى استشهاد أكثر من 212 صحفياً فلسطينياً منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، مع استمرار الاعتداءات على المكاتب والمؤسسات الإعلامية، واعتقال عدد كبير من الصحفيين، مما يعكس حجم التحديات التي تواجه الإعلام الفلسطيني في ظل النزاع المستمر.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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