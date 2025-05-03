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المكتب الحكومي: ارتفاع الوفيات بسبب سياسة التَّجويع إلى 57 شهيدًا

03 مايو 2025 . الساعة 12:50 بتوقيت القدس
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المكتب الحكومي: ارتفاع الوفيات بسبب سياسة التَّجويع إلى 57 شهيدًا

قال المكتب الإعلامي الحكومي، إنّ عدد الوفيات ارتفع في قطاع غزة بسبب سياسة التجويع إلى 57 شهيداً، مؤكدًا أنّ العدد مرشح للزيادة في ظل إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات وحليب الأطفال والمكملات الغذائية.

وأدان المكتب الحكومي في بيان صحفي، اليوم السبت، استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" في استخدام الغذاء كسلاح حرب، وفرضه حصاراً خانقاً ضد أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة عبر إغلاق المعابر بشكل كامل لليوم الـ63 على التوالي، مما تسبب في ارتفاع عدد ضحايا التجويع وسوء التغذية الحاد إلى 57 شهيداً، غالبيتهم العظمى من الأطفال وبينهم مرضى وكبار السن.

وأكد، أن هذا العدد مرشح للزيادة في ظل استمرار جريمة إغلاق المعابر بشكل كامل، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية وحليب الأطفال والمكملات الغذائية وعشرات الأصناف من الأدوية.

وأشار إلى أن هذا الواقع الكارثي يعكس جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" أمام أعين العالم، بصمت دولي مخزٍ ومشاركة فعلية في معاناة شعب أعزل.

ودعا المكتب الحكومي المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والدولية والحقوقية إلى تحرك فوري وفاعل والضغط بكل الوسائل من أجل فتح معبر رفح الحدودي وفتح جميع المعابر، وضمان إدخال الغذاء والدواء بشكل عاجل، قبل فوات الأوان.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #حرب التجويع في غزة

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