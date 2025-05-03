في بيانات متتابعة.. عائلات غزة ترفض الفوضى والنهب وتدعو لكبح مخططات الاحتلال

أصدرت عائلات فلسطينية في قطاع غزة بيانات صحفية متتابعة، عبّرت فيها عن رفضها القاطع للفوضى وأعمال العبث والسرقة التي تطال ممتلكات المواطنين في مختلف المحافظات.

وأكدت العائلات، في بيانات نُشرت تباعًا، على ضرورة التكاتف والاصطفاف في وجه الفئات الخارجة عن القانون، والتي تحرّكها جهات إسرائيلة معادية، بهدف نشر الفوضى والنهب كجزء من استكمال العدوان المستمر على القطاع منذ عام ونصف.

وعبّرت تلك العائلات عن بالغ الأسى لما تشهده محافظات غزة من أحداث مؤلمة، مشددة على أن استغلال حالة الحرب لارتكاب جرائم السرقة والاعتداء على الممتلكات يُعد سلوكًا مرفوضًا ومدانًا بكل المعايير الأخلاقية والدينية والقانونية.

انتهاك للقيم المجتمعية

ودعت إلى ضرورة احترام الممتلكات العامة والخاصة والدولية، معتبرة أن أي اعتداء عليها يُشكّل انتهاكًا صريحًا للقيم المجتمعية ويقوّض أسس الاستقرار والأمن.

كما شددت العائلات على أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من التكاتف والتعاون للحفاظ على ما تبقى من مقدرات الوطن، والوقوف صفًا واحدًا في وجه من يسعى إلى زرع الفوضى والخراب.

وناشدت أبناء المجتمع، بمختلف مكوناته، التحلي بالحكمة والمسؤولية، وأن يكونوا سندًا في حماية الوطن والدفاع عن حقوق الناس وممتلكاتهم.

وشهد اليومان الماضيان عمليات نهب وسرقة نفذتها عصابات مدعومة من الاحتلال، استهدفت ممتلكات المواطنين والمؤسسات في القطاع. وقد بادرت بعض العائلات بتشكيل مجموعات شبابية للتصدي لتلك العصابات وحماية الممتلكات.

ملاحقة المعتدين

وفي هذا السياق، أطلقت قوات الاحتلال صواريخها ونيرانها باتجاه عناصر تتبع لوزارة الداخلية خلال ملاحقتها للمعتدين، ما أدى إلى استشهاد ضابط شرطة وطفل، وإصابة عدد من أفراد القوة الأمنية والمواطنين.

وأكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني، في بيان صدر السبت، أنها باشرت تنفيذ إجراءات ميدانية لملاحقة العملاء والعناصر الخارجة عن القانون، ومعاقبتهم، وقطع الطريق أمام محاولاتهم المكشوفة لإثارة الفوضى وترويع السكان، مستغلين حالة الاستهداف المركّز من قبل الاحتلال للمنظومة الأمنية والشرطية، وكل مقومات صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة.

وفي تطور لافت، أعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم "شرفاء الوطن" مسؤوليتها عن تنفيذ ما وصفته بـ"أحكام ثورية"، شملت إعدام تسعة لصوص وإطلاق النار على أقدام 27 آخرين، مشيرة إلى أن هؤلاء يتلقون تعليمات مباشرة من الاحتلال، ويستغلون حالة الفوضى لنهب مساعدات المحتاجين.

المصدر / فلسطين أون لاين