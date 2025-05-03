فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

المكتب الحكومي: ارتفاع الوفيات بسبب سياسة التَّجويع إلى 57 شهيدًا

الهمص: نتوقَّع إعلان انهيار المنظومة الطبية بشكل كامل قريبًا في القطاع

جرائم حرب ومجازر لا تتوقف.. الاحتلال يُواصل "الإبادة الجماعيَّة" على قطاع غزَّة

في بيانات متتابعة.. عائلات غزة ترفض الفوضى والنهب وتدعو لكبح مخططات الاحتلال

القوات المُسلَّحة اليمنيَّة تقصف هدفًا عسكريًا للاحتلال جنوبي يافا المحتلَّة

صحة غزة: تصاعد مقلق في الوفيات والأمراض بسبب الحصار ونقص الغذاء

الصِّحَّة بغزَّة: 77 شهيدًا و 275 إصابة خلال الـ 48 ساعة الماضية

ولادة طفلة "بلا دماغ" بغزة تثير صدمة مع تزايد حالات تشوه الأجنة

حماس: جرائم الاحتلال بحقِّ الصّحفيين لن تفلح في تكميم الأفواه وتغييب الرواية الفلسطينية

في بيانات متتابعة.. عائلات غزة ترفض الفوضى والنهب وتدعو لكبح مخططات الاحتلال

03 مايو 2025 . الساعة 12:23 بتوقيت القدس
...
توضيحية (أرشيف)

أصدرت عائلات فلسطينية في قطاع غزة بيانات صحفية متتابعة، عبّرت فيها عن رفضها القاطع للفوضى وأعمال العبث والسرقة التي تطال ممتلكات المواطنين في مختلف المحافظات.

وأكدت العائلات، في بيانات نُشرت تباعًا، على ضرورة التكاتف والاصطفاف في وجه الفئات الخارجة عن القانون، والتي تحرّكها جهات إسرائيلة معادية، بهدف نشر الفوضى والنهب كجزء من استكمال العدوان المستمر على القطاع منذ عام ونصف.

وعبّرت تلك العائلات عن بالغ الأسى لما تشهده محافظات غزة من أحداث مؤلمة، مشددة على أن استغلال حالة الحرب لارتكاب جرائم السرقة والاعتداء على الممتلكات يُعد سلوكًا مرفوضًا ومدانًا بكل المعايير الأخلاقية والدينية والقانونية.

انتهاك للقيم المجتمعية

ودعت إلى ضرورة احترام الممتلكات العامة والخاصة والدولية، معتبرة أن أي اعتداء عليها يُشكّل انتهاكًا صريحًا للقيم المجتمعية ويقوّض أسس الاستقرار والأمن.

كما شددت العائلات على أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من التكاتف والتعاون للحفاظ على ما تبقى من مقدرات الوطن، والوقوف صفًا واحدًا في وجه من يسعى إلى زرع الفوضى والخراب.

وناشدت أبناء المجتمع، بمختلف مكوناته، التحلي بالحكمة والمسؤولية، وأن يكونوا سندًا في حماية الوطن والدفاع عن حقوق الناس وممتلكاتهم.

وشهد اليومان الماضيان عمليات نهب وسرقة نفذتها عصابات مدعومة من الاحتلال، استهدفت ممتلكات المواطنين والمؤسسات في القطاع. وقد بادرت بعض العائلات بتشكيل مجموعات شبابية للتصدي لتلك العصابات وحماية الممتلكات.

ملاحقة المعتدين

وفي هذا السياق، أطلقت قوات الاحتلال صواريخها ونيرانها باتجاه عناصر تتبع لوزارة الداخلية خلال ملاحقتها للمعتدين، ما أدى إلى استشهاد ضابط شرطة وطفل، وإصابة عدد من أفراد القوة الأمنية والمواطنين.

وأكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني، في بيان صدر السبت، أنها باشرت تنفيذ إجراءات ميدانية لملاحقة العملاء والعناصر الخارجة عن القانون، ومعاقبتهم، وقطع الطريق أمام محاولاتهم المكشوفة لإثارة الفوضى وترويع السكان، مستغلين حالة الاستهداف المركّز من قبل الاحتلال للمنظومة الأمنية والشرطية، وكل مقومات صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة.

وفي تطور لافت، أعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم "شرفاء الوطن" مسؤوليتها عن تنفيذ ما وصفته بـ"أحكام ثورية"، شملت إعدام تسعة لصوص وإطلاق النار على أقدام 27 آخرين، مشيرة إلى أن هؤلاء يتلقون تعليمات مباشرة من الاحتلال، ويستغلون حالة الفوضى لنهب مساعدات المحتاجين.

المصدر / فلسطين أون لاين 
تويتر تويتر
#سرقة #فوضى #بيانات #عائلات غزة #تكاتف

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة