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الصِّحَّة بغزَّة: 77 شهيدًا و 275 إصابة خلال الـ 48 ساعة الماضية

03 مايو 2025 . الساعة 12:07 بتوقيت القدس
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الصِّحَّة بغزَّة: 77 شهيدًا و 275 إصابة خلال الـ 48 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة .

وقالت وزارة الصحة، إنّ 77 شهيدًا ( منهم 7 شهيد انتشال)، و 275 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأوضحت، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2,396 شهيدًا، 6,325 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 52,495 شهيدًا و 118,366 إصابةً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
 
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #شهداء غزة #طوفان الأقصى

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