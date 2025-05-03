القوات المُسلَّحة اليمنيَّة تقصف هدفًا عسكريًا للاحتلال جنوبي يافا المحتلَّة

نفذَت القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً استهدفتْ هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي جنوبي منطقةِ يافا المحتلة.

وأوضحت القوات المسلحة اليمنية، أنها استهدفت هدفًا عسكريًا للعدو الإسرائيلي، جنوبي يافا المحتلة، بصاروخٍ باليستيٍّ فرطَ صوتيٍّ نوعِ فلسطين2.

وأكدت، أن الصاروخ وصل إلى هدفِه بنجاحٍ، وفشلتِ المنظوماتُ الاعتراضيةُ في التصدي له.

وذكرت، أن هذه العملية تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ، ورفضاً لجريمةِ الإبادةِ الجماعيةِ التي يشنُّها العدوُّ الإسرائيليُّ وبدعمٍ أمريكيٍّ على إخوانِنا في غزة.

وأشارت إلى أنَّ كلَّ الأمةِ ستتحملُ تبعاتِ الصمتِ والخذلانِ والخضوعِ فما يجري في غزةَ ستمتدُّ تداعياتُه عاجلاً أو آجلاً إلى بلدانٍ أخرى، وسيتمادى العدوُّ أكثرَ وأكثرَ بالتوسعٍ فيها والعدوانِ عليها، والتحركُ اليومَ لدعمِ غزةَ التي تدافعُ عن الجميعِ خيرٌ من انتظارِ الخطرِ حتى يصلَ إلى كلِّ العواصم.

وشددت القوات اليمنية، على أنَّها مستمرةٌ في دعمِها وإسنادِها للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ، ورفعِ الحصارِ عنها.



المصدر / فلسطين أون لاين