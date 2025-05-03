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الهمص: نتوقَّع إعلان انهيار المنظومة الطبية بشكل كامل قريبًا في القطاع

03 مايو 2025 . الساعة 10:38 بتوقيت القدس
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الهمص: نتوقَّع إعلان انهيار المنظومة الطبية بشكل كامل قريبًا في القطاع

أكد مدير المستشفيات في قطاع غزة صهيب الهمص، أن القطاع الصحي  يعاني من نقص حاد في أكثر من 75% من الأدوية الأساسية، والتي يُعد جزء كبير منها من الأدوية المنقذة للحياة، الأمر الذي يُهدد حياة الغالبية العظمى من المرضى بشكل مباشر.

وقال الهمص في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إننا ندق ناقوس الخطر أمام النقص الحاد في معظم الأدوية والأغذية الأساسية اللازمة للمرضى، والكثير من المستلزمات الطبية الحيوية، في ظل استمرار إغلاق المعابر لأكثر من شهرين متتاليين.

وأوضح، أن القدرة على الاستمرار في تقديم الخدمات العلاجية أصبحت على المحك، إذ أن مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية المتوفر حالياً لا يكفي لأكثر من أسبوع واحد فقط.

 وذكر، أنّ نحو 60 ألف طفل يعانون من أعراض سوء التغذية بسبب الحصار "الإسرائيلي" المتواصل على القطاع.

وأشار إلى أنّ نسبة وفاة مرضى الفشل الكلوي تزداد بسبب رفض الاحتلال إخراجهم من القطاع، متوقعًا إعلان انهيار المنظومة الطبية بشكل كامل قريبا في القطاع.

وحذر من أن الخدمات الطبية سيتوقف معظمها في حال استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل وفوري.

وأضاف الهمص، أننا "أمام هذا الواقع الخطير، نضع المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية أمام مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية، ونُوجه نداءً عاجلاً لكل الجهات ذات العلاقة للتحرك الفوري من أجل إدخال المساعدات الدوائية والإنسانية إلى القطاع, وفتح المعابر بشكل عاجل لإجلاء المرضى الذين يموتون ببطء كل يوم دون علاج".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #القطاع الصحي في غزة

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