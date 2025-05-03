ولادة طفلة "بلا دماغ" بغزة تثير صدمة مع تزايد حالات تشوه الأجنة

شهد مستشفى العودة شمال قطاع غزة ولادة الطفلة ملك أحمد القانوع، التي جاءت إلى الحياة دون دماغ، في حادثة صادمة تضاف إلى سلسلة متزايدة من حالات تشوه الأجنة في القطاع، وسط استمرار الغارات الإسرائيلية المكثفة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية أن الطفلة، التي لم يتجاوز عمرها يومين، تعد واحدة من أبرز الحالات التي رُصدت مؤخراً، حيث أظهرت صور ومقاطع فيديو رأسها منتهياً عند ما فوق العينين، دون وجود للدماغ.

ورجحت المصادر الطبية أن سبب هذه التشوهات يعود إلى الإشعاعات والمواد السامة الناتجة عن الأسلحة التي تستخدمها (إسرائيل) في هجماتها على القطاع، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تجريب أنواع جديدة من الأسلحة ضد المدنيين، ما يثير مخاوف من تداعيات صحية خطيرة على الأمهات والأجنة.

ويأتي ذلك في ظل تحذيرات متكررة من أطباء وتقارير حقوقية بشأن تعرض النساء الحوامل في غزة للغازات السامة المنبعثة من القذائف والصواريخ الإسرائيلية، وما قد ينجم عنها من زيادة في حالات التشوهات الخلقية والإجهاضات التلقائية.

شهادات مواطنين

وتشير شهادات مواطنين في غزة إلى أنهم لاحظوا تغيراً في أصوات الانفجارات، ما يعزز الشكوك حول استخدام الاحتلال لأسلحة غير تقليدية أو محرمة دولياً خلال العمليات العسكرية الجارية. وتعيد هذه الظواهر إلى الأذهان ما حدث في العراق عقب الغزو، حيث ارتفعت معدلات التشوهات الخلقية بفعل التلوث والإشعاع الناتج عن القصف، الأمر الذي دفع جهات طبية وحقوقية للمطالبة بتحقيق دولي في أسباب هذه الحالات وطبيعة الأسلحة المستخدمة.

من جانبها، سلطت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير صدر بتاريخ 28 يناير 2025 الضوء على المخاطر التي تواجهها النساء الحوامل في غزة نتيجة الحصار والهجمات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الظروف الحالية تهدد الحمل والولادة وحياة المواليد الجدد، في ظل تدمير واسع للقطاع الصحي وصعوبة حصول الحوامل على الرعاية الطبية اللازمة.

وأفاد خبراء في صحة الأمومة بأن نسبة الإجهاض التلقائي ارتفعت بنسبة 300% منذ بدء الحرب، ما يعكس حجم الأزمة الصحية التي يعيشها القطاع.

وفي السياق ذاته، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من أن أطفال غزة يواجهون خطراً متزايداً من الجوع والمرض والموت، مجددة مطالبتها بحماية الأطفال ورفع الحصار عن القطاع والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والسلع التجارية بشكل عاجل.





المصدر / فلسطين أون لاين