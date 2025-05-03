الاحتلال يقتحم مدنًا في الضَّفَّة ويعتقل شابين من طوباس ونابلس

شهدت الضفة الغربية فجر اليوم السبت اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال لمناطق عدة، تخللها اعتقال شابين من طوباس ونابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم سميح صوافطة، بعد مداهمة منزله وتفتيشه في مدينة طوباس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا بعد اقتحام منطقة عسكر البلد شرق مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وداهمت منزلا في عسكر البلد، واعتقلت الشاب علام دويكات قبل انسحابها من المنطقة.

وأضافت أن قوات الاحتلال دهمت بناية سكنية خلال اقتحام شارع المي شرقي نابلس.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة نحالين غربي المدينة، وبلدة تقوع في الجنوب الشرقي، ومخيم عايدة شمالاً.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال سلفيت، وسيرت دوريات عسكرية في شوارع المدينة.

المصدر / وكالات