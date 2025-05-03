تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 03 مايو 2025

يطرأ على الحالة الجوية في فلسطين اليوم السبت 03 مايو 2025، انخفاضاً طفيفاً على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها العامة بقليل.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غائماً جزئياً ولطيفاً نهاراً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وبارداً نسبياً إلى بارد في ساعات المساء والليل.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: تبقى الفرصة سانحة لسقوط زخات من الأمطار.

- الأجواء نهاراً: لطيفة وغائمة جزئياً.

- الأجواء ليلًا: باردة نسبياً إلى باردة.

- الرياح: نشطة على فترات.

والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين