المفوضية الأوروبيَّة تدعو الاحتلال إلى رفع فوري للحصار عن غزَّة

دعت المفوضية الأوروبية الاحتلال "الإسرائيلي" إلى رفع فوري للحصار المفروض على غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

وقال المتحدث باسم المفوضية أنور العنوني، في تصريحات، "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير الإنسانية التي تشير إلى قرب نفاد الإمدادات الغذائية التي تم إدخالها إلى غزة خلال فترة وقف إطلاق النار"، لافتا إلى تذكير الاتحاد الأوروبي بأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين يجب أن يتم وفقًا للقانون الإنساني الدولي.

وجدد المسؤول الأوروبي دعوة المفوضية للاحتلال الإسرائيلي برفع الحصار عن غزة والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية بشكل واسع دون تأخير، محذرا من تبعات أي تأخير في ذلك على حياة المدنيين والأطفال.

والخميس، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن القطاع دخل "مرحلة متقدمة من المجاعة" جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل وإغلاق المعابر أمام دخول المساعدات والبضائع منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

وقال مدير عام المكتب إسماعيل الثوابتة، في تصريح صحفي، إن "الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في واحدة من أبشع صور التجويع الممنهج التي يشهدها العالم الحديث".

وفي 2 مارس، أغلق الاحتلال "الإسرائيلي" معابر القطاع أمام المساعدات الإغاثية والوقود واستأنفت الإبادة الجماعية.

وتأتي هذه الأزمة الإنسانية في ظل نزوح أكثر من 90 بالمئة من فلسطينيي القطاع من منازلهم، بعضهم مر بهذه التجربة لأكثر من مرة، حيث يعيشون في ملاجئ مكتظة أو في العراء دون مأوى، ما زاد من تفشي الأمراض والأوبئة.

المصدر / فلسطين أون لاين