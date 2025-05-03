جرائم حرب ومجازر لا تتوقف.. الاحتلال يُواصل "الإبادة الجماعيَّة" على قطاع غزَّة

تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 47 على التوالي، استئناف عدوانها الوحشي ضد المدنيين والنازحين والمجموعات الشرطية في قطاع غزة، بالتزامن مع ارتكاب جرائم حرب ومجازر بشعة.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف الحرب العدوانية وخرق اتفاق وقف إطلاق النار يوم 18 مارس/ آذار الماضي، 2,326 شهيدًا إلى جانب 6,050 إصابة، وفق تقرير وزارة الصحة بغزة الصادر يوم الخميس.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023 إلى 52 ألفًا و418 شهداء، بالإضافة لـ 118 ألفًا و091 مصابًا بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال يدمر بشكل ممنهج مصادر الغذاء في القطاع عبر استهداف المخابز ومراكز الإغاثة والتكايا والمزارع وآبار المياه ومخازن الأغذية، ضمن سياسة التجويع التي يمارسها ضد الفلسطينيين الذين يواجهون إبادة جماعية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق، مرتكبًا سلسلة مجازر بحق المدنيين في قطاع غزة.

استشهد 11 فلسطينياً بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم السبت، في مجزرة جديدة ارتكبها في قصفه منزلًا علائلة "البيرم" في منطقة الحاووز وسط خانيونس جنوب القطاع.

وعُرِف من الشهداء: أيمن أحمد البيرم، عبير أيمن البيرم، الطفل محمد أيمن البيرم، أنعام محمد، الطفلة ألما ياسر عوض (عام)، هبة زيدان عساف، الطفل سيف عبد الرحمن السنوار (عام) وشقيقه يحي (شهر).

وارتقى شهيد وأُصيب 5 آخرين في قصف صهيوني على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المحطة بمدينة خان يونس.

وشنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية، غارات جوية بالتزامن مع قصف مدفعي على المناطق الشرقية لمدينة غزة

وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة الزنة شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين