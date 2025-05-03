اليمن تقصف من جديد.. صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة من فلسطين المُحتلَّة

دوت صفارات الإنذار، صباح اليوم السبت، في مناطق واسعة امتدت من القدس المحتلة ومنطقة البحر الميت وحتى مناطق النقب.

وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في القدس وتل أبيب وبعض مستوطنات البحر الميت وجنوب الضفة الغربية، عقب رصد إطلاق صاروخ يمني.

وأمس الجمعة، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليتين عسكريتين منفصلتين استهدفتا هدفاً حيوياً في مدينة حيفا المحتلة داخل فلسطين المحتلة، باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي.

وذكرت القوات المسلحة، في بيان رسمي، أن العملية الصاروخية هي الثانية خلال ساعات، مؤكدة أن الصاروخ "وصل إلى هدفه بدقة عالية"، ما أجبر "ملايين المستوطنين على الفرار إلى الملاجئ".

ودعت القوات المسلحة اليمنية الشعوب العربية والإسلامية إلى "القيام بواجبها الديني والأخلاقي والإنساني" تجاه الشعب الفلسطيني، والتحرك العاجل لوقف المجازر ورفع الحصار عن غزة.





المصدر / فلسطين أون لاين