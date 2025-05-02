فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المنسق العام للحملة العالمية: الوعي الجماهيري يزداد.. والمقاطعة تصبح ثقافةً عالمية

آخر تطوُّرات حرب الإبادة الجماعيَّة.. الاحتلال يواصل مجازره الدَّامية في قطاع غزَّة

شديد: حماس تبذل جهودًا مكثَّفةً لرفع حصار غزَّة وندعو لزيادة الضَّغط العالميِّ

"سرايا القدس" تفجُّر جرَّافة عسكريَّة وعبوَّة من مخلَّفات الاحتلال بحيِّ التُّفَّاح

الصَّليب الأحمر: الاستجابة الإنسانيَّة في غزَّة على وشك الانهيار الكامل

صحيفة عبريَّة: نتنياهو كذب بشأن أسباب حرائق جبال القدس

أزمة المحرِّرين المبعدين... السُّلطة ترفض إصدار الوثائق وتضغط لتقييد حرِّيَّتهم

"القوَّات اليمنيَّة" تعلن استهداف موقع حيويّ في حيفا بصاروخ فرط صوتيّ

من بين الركام.. أبٌ يتمسّك بالأرض بعد استشهاد أبنائه الثلاثة

السُّلطة تواصل فرض قيود على مستحقَّات عائلات الشُّهداء والجرحى بغزَّة

في تفاصيل جديدة ..

أزمة المحرِّرين المبعدين... السُّلطة ترفض إصدار الوثائق وتضغط لتقييد حرِّيَّتهم

02 مايو 2025 . الساعة 18:30 بتوقيت القدس
...
أزمة المحرِّرين المبعدين... السُّلطة ترفض إصدار الوثائق وتضغط لتقييد حرِّيَّتهم
الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

كشفت مصادر صحفية مطلعة عن استمرار أزمة تتعلق بترتيبات إبعاد عدد من الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى خارج البلاد، في ظل امتناع السلطة الفلسطينية عن إصدار جوازات سفر لهم، ورفضها المشاركة في أي من ترتيبات انتقالهم أو رعايتهم في أماكن الإبعاد.

وبحسب المصادر، يقيم جميع الأسرى المبعدين حاليًا في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، وذلك على نفقة حركة حماس، في ظل غياب أي دعم من السلطة الفلسطينية أو سفارتها في القاهرة، أو من قيادة حركة فتح.

وأشارت المصادر إلى أن عدة دول رفضت حتى الآن استقبال الأسرى المبعدين، باستثناء كل من تركيا وقطر وماليزيا ومصر، في حين ترفض السلطة الفلسطينية الانخراط في هذا الملف، وتمارس ضغوطًا على عدد من المحررين بشأن تحديد وجهة إبعادهم.

وتصف المصادر موقف السلطة بـ"التنصل من المسؤولية"، وترى فيه شكلًا من أشكال الضغط السياسي على حركة حماس.

كما كشفت عن وجود حالة من "الغضب" داخل أوساط القيادة الفلسطينية، خاصة في حركة فتح، إثر رغبة بعض الأسرى المحررين المحسوبين على الحركة في اختيار تركيا كوجهة للإبعاد.

وفي هذا السياق، جرت مؤخرًا اتصالات بين قيادات في السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية من جهة، والسلطات التركية من جهة أخرى، لمحاولة ثني أنقرة عن استقبال بعض هؤلاء الأسرى، من بينهم أسماء مقرّبة من القيادي البارز مروان البرغوثي، والذين واجهوا ضغوطًا متعددة لثنيهم عن هذا الخيار.

تويتر تويتر
#الأسرى #الضفة #الأسرى المبعدين #المحررين المبعدين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة