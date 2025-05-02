"سرايا القدس" تفجُّر جرَّافة عسكريَّة وعبوَّة من مخلَّفات الاحتلال بحيِّ التُّفَّاح

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الجمعة، تفجير جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع D9 خلال توغلها شرق حي التفاح بمدينة غزة.

وقالت السرايا، في بيان مقتضب، إن مجاهديها تمكنوا من استهداف الجرافة أثناء عمليات التوغل في المنطقة، مؤكدة تحقيق إصابة مباشرة.

وفي بلاغ منفصل، أوضحت السرايا أن مجاهديها أكدوا، بعد عودتهم من خطوط القتال، تنفيذ تفجير قنبلة من نوع MK84 كانت من مخلفات جيش الاحتلال، وتم تجهيزها مسبقاً في رتل من الآليات العسكرية الإسرائيلية بحي التفاح يوم السبت الماضي.

وتأتي هذه العمليات في إطار تصدي فصائل المقاومة الفلسطينية لمحاولات التوغل والتمركز الإسرائيلي في المناطق الشرقية من مدينة غزة.

وارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى 849 جندياً، وعدد الجرحى إلى نحو 5800، من بينهم 862 إصابة خطيرة وفقاً لبيانات الجيش.

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتّهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

وتفرض إسرائيل، وفق تقارير دولية عديدة، رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات "الفصائل الفلسطينية"، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.