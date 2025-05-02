فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المنسق العام للحملة العالمية: الوعي الجماهيري يزداد.. والمقاطعة تصبح ثقافةً عالمية

آخر تطوُّرات حرب الإبادة الجماعيَّة.. الاحتلال يواصل مجازره الدَّامية في قطاع غزَّة

شديد: حماس تبذل جهودًا مكثَّفةً لرفع حصار غزَّة وندعو لزيادة الضَّغط العالميِّ

"سرايا القدس" تفجُّر جرَّافة عسكريَّة وعبوَّة من مخلَّفات الاحتلال بحيِّ التُّفَّاح

الصَّليب الأحمر: الاستجابة الإنسانيَّة في غزَّة على وشك الانهيار الكامل

صحيفة عبريَّة: نتنياهو كذب بشأن أسباب حرائق جبال القدس

أزمة المحرِّرين المبعدين... السُّلطة ترفض إصدار الوثائق وتضغط لتقييد حرِّيَّتهم

"القوَّات اليمنيَّة" تعلن استهداف موقع حيويّ في حيفا بصاروخ فرط صوتيّ

من بين الركام.. أبٌ يتمسّك بالأرض بعد استشهاد أبنائه الثلاثة

السُّلطة تواصل فرض قيود على مستحقَّات عائلات الشُّهداء والجرحى بغزَّة

صحيفة عبريَّة: نتنياهو كذب بشأن أسباب حرائق جبال القدس

02 مايو 2025 . الساعة 17:39 بتوقيت القدس
...
صحيفة عبريَّة: نتنياهو كذب بشأن أسباب حرائق جبال القدس
ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

فضحت قناة تلفزيونية عبرية، أمس، ادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن أسباب الحرائق الأخيرة في منطقة جبال القدس، مؤكدة أنها كاذبة.

أفادت القناة الـ 12 العبرية، أن "الحرائق الرئيسية في تلال القدس، خلافًا لما زعمه نتنياهو، لم تكن مُفتعلة".

وتشير التقديرات، وفقًا للقناة، إلى أنها "نتجت عن إهمال". كما أوضحت أن "الأشخاص الثلاثة الذين تم اعتقالهم لا علاقة لهم بالحرائق قرب القدس".

وقال نتنياهو إن قوات الأمن اعتقلت 18 شخصا للاشتباه في إشعالهم الحرائق في القدس، مضيفا أنه تم القبض على أحدهم متلبسا بالجريمة.

لكن الشرطة الإسرائيلية رفضت تصريحات نتنياهو، مؤكدة أنه "لم يتم اعتقال 18 شخصا بشبهة إشعال الحرائق في القدس".

وأثارت الحرائق، التي انتشرت في مساحات واسعة من الغابات والأراضي الزراعية في القدس المحتلة وتل أبيب، ووصلت إلى غور الأردن، توترات سياسية داخل إسرائيل.

اتسعت رقعة الحرائق بسرعة بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية في المنطقة الحرجية. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الإسرائيلية من احتمال استمرار انتشار الحرائق بسبب استمرار الرياح.

تويتر تويتر
#الاحتلال #حرائق القدس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة