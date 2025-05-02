صحيفة عبريَّة: نتنياهو كذب بشأن أسباب حرائق جبال القدس

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

فضحت قناة تلفزيونية عبرية، أمس، ادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن أسباب الحرائق الأخيرة في منطقة جبال القدس، مؤكدة أنها كاذبة.

أفادت القناة الـ 12 العبرية، أن "الحرائق الرئيسية في تلال القدس، خلافًا لما زعمه نتنياهو، لم تكن مُفتعلة".

وتشير التقديرات، وفقًا للقناة، إلى أنها "نتجت عن إهمال". كما أوضحت أن "الأشخاص الثلاثة الذين تم اعتقالهم لا علاقة لهم بالحرائق قرب القدس".

وقال نتنياهو إن قوات الأمن اعتقلت 18 شخصا للاشتباه في إشعالهم الحرائق في القدس، مضيفا أنه تم القبض على أحدهم متلبسا بالجريمة.

لكن الشرطة الإسرائيلية رفضت تصريحات نتنياهو، مؤكدة أنه "لم يتم اعتقال 18 شخصا بشبهة إشعال الحرائق في القدس".

وأثارت الحرائق، التي انتشرت في مساحات واسعة من الغابات والأراضي الزراعية في القدس المحتلة وتل أبيب، ووصلت إلى غور الأردن، توترات سياسية داخل إسرائيل.

اتسعت رقعة الحرائق بسرعة بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية في المنطقة الحرجية. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الإسرائيلية من احتمال استمرار انتشار الحرائق بسبب استمرار الرياح.