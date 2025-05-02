الصَّليب الأحمر: الاستجابة الإنسانيَّة في غزَّة على وشك الانهيار الكامل

متابعة/ فلسطين أون لاين

حذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تقترب من نقطة الانهيار الشامل، في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل ومنع دخول المساعدات، مما حرم السكان من أساسيات الحياة.

وقالت اللجنة، في بيان، اليوم الجمعة، إن استمرار الحصار وتعطيل وصول المساعدات يهددان بوقف برامجها الإغاثية، مشيرة إلى أن الإمدادات الغذائية والطبية الحيوية في مستشفى الصليب الأحمر الميداني أوشكت على النفاد، وبعض الأدوية الأساسية قد نفدت بالفعل.

وأكد باسكال هونت، نائب مدير عمليات اللجنة الدولية، أن المدنيين في غزة يواجهون "معاناة يومية هائلة للبقاء على قيد الحياة وسط النزوح المتكرر والحرمان من المساعدات". وشدد على أن "التصعيد الإضافي في هذا الوضع لا يمكن السماح به".

كما أشار البيان إلى تعرض المرافق الصحية والعاملين الطبيين لهجمات متكررة، مما أدى إلى تعطيل عمل مستشفيات رئيسية مثل مستشفى الكويت والمستشفى الأهلي، وزاد من الضغط على النظام الصحي المنهار في غزة.

ويشهد قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة العامة تدهورًا مقلقًا، إذ تسببت الضربات الإسرائيلية بتعطيل خطوط المياه وتدمير شاحنات الصرف الصحي، مما زاد من خطر تفشي الأمراض المنقولة بالمياه إلى مستويات خطيرة.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير مختلف سبل تسيير شؤون الحياة في قطاع غزة، ويكرر استهداف الآليات والمعدات الثقيلة كي يحرم البلديات من تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين.

وبحسب مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، فإن "الاحتلال يستهدف بشكل ممنهج كافة مقومات الحياة، ويقصف مرافق البلديات، وقد ألحق ضرراً كبيراً بعمل البلديات من خلال تدمير العديد من الآليات والجرافات بأنواعها المختلفة، وتدمير المكاتب الإدارية، وخدمات البنية التحتية، ما أدى إلى توقف بعض الخدمات الأساسية".

وتواصل إسرائيل منذ نحو شهرين منع دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إذ أوقفت في 2 مارس/ آذار الماضي، عبور المساعدات من معابر كرم أبو سالم، وإيريز، وزيكيم، ما أدى إلى توقف دخول المواد الإغاثية والوقود بشكل كامل.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ ذلك التاريخ جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.