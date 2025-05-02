إصابة مستوطنة أثناء هروبها إلى الملاجىء عقب رصد صاروخ يمني في الدَّاخل المحتل

أُصيبت مستوطنة، ظهر اليوم الجمعة، أثناء هروبها إلى الملاجئ خلال تفعيل صفارات الإنذار في الشمال عقب رصد صاروخ يمني.

وأفادت وسائل الإعلام العبري، بأن صافرات الإنذار دوت في مناطق عديدة بالبلاد بينها بمناطق حيفا وعكا والناصرة ووادي عارة إثر إطلاق صاروخ من اليمن.

وأشارت الوسائل إلى أن حريقًا ضخمًا اندلع في بلدة طمرة بالداخل المحتل جراء تساقط شظايا الصاروخ اليمني.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيليّ، أن 25 صاروخا باليستيا أطلقها اليمن على "إسرائيل"، منذ استئناف الحرب على قطاع غزة، مشيرة إلى أن 3 منها أُطلقت على شمال البلاد.

وفجر اليوم، نفذَت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عمليةً عسكريةً استهدفتْ قاعدة جوية تابعة للعدوِّ الإسرائيليِّ شرقيَّ منطقةِ حيفا المحتلة.

وقالت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها، اليوم الجمعة، إنها استهدفت قاعدة "رامات ديفيد" الجويةَ التابعة للاحتلال شرقي منطقة حيفا المحتلة، وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرطَ صوتيٍّ نوعِ فلسطين2.

وفجر اليوم، كانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أعلنت، عن تعرض منطقة الشمال لهجوم بصاروخ أُطلق من اليمن.

وأضافت، أن صفارات الإنذار تدوي في نحو 250 مدينة وبلدة ومنطقة صناعية شمال فلسطين المحتلة، بينها حيفا والناصرة والعفولة ووادي عارة.

المصدر / فلسطين اون لاين