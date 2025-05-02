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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 02 مايو 2025

الأورومتوسطي يُطالب بتحقيق مستقل حول الهجوم على سفينة "الضَّمير" المتَّجهة لغزَّة

02 مايو 2025 . الساعة 13:42 بتوقيت القدس
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الأورومتوسطي يُطالب بتحقيق مستقل حول الهجوم على سفينة "الضَّمير" المتَّجهة لغزَّة

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن استهداف سفينة المساعدات ‎(الضمير) المتجهة إلى قطاع غزة بطائرات مسيّرة في المياه الدولية على بُعد 17 ميلًا بحريًا من سواحل مالطا انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقانون البحار ونظام روما الأساسي الذي يحظر استهداف الأعيان الإنسانية.

وقال الأورومتوسطي، إن "الهجوم يندرج ضمن نمط متكرر وموثّق لطالما استخدم القوة لمنع وصول السفن إلى غزة، حتى قبل أن تقترب من سواحله".

وطالب بتحقيق مستقل وشفاف تحت الولاية المالطية وبمشاركة من الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة محاسبة كل من خطط لهذا الهجوم أو أمر به أو شارك في تنفيذه.

كما طالب بتوفير ضمانات فورية لعبور بحري آمن للمساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وأوضح الأورومتوسطي، أن أيّ تقاعس عن التحرك اليوم لن يؤدي إلا إلى تشجيع المزيد من الهجمات على البعثات الإنسانية وتعميق الكارثة المُدبّرة في غزة.

وشدد على أن الحياد في وجه الجريمة لا يُعفي من المسؤولية بل يُكرّس الإفلات من العقاب.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#غزة

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