الاحتلال يطارد نازحي طولكرم ويخطر بهدم 106 منازل

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

أكدت اللجنة الإعلامية في طولكرم، أن قوات الاحتلال تقوم بمطاردة وملاحقة نازحي طولكرم الذين يحاولون الدخول للمخيم لإخلاء مقتنياتهم الشخصية من منازلهم المهددة بالهدم، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على تهجيرهم القسري منها، وذلك ضمن العدوان المستمر منذ 96 يوما على مدينة ومخيم طولكرم و83 يوما على مخيم نور شمس.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، اليوم الجمعة، أن الاحتلال أخطر بهدم 106 منازل وبنايات في مخيمي طولكرم ونور شمس، وأمهلت أصحابها 24 ساعة لإخلاء ما بداخل منازلهم من مقتنيات، وينوي الاحتلال هدم (58) بناية في مخيم طولكرم، و(48) منزلا في مخيم نور شمس.

وعلى إثر ذلك، أشارت اللجنة، إلى نزوح أكثر من 4200 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، تضم أكثر من 25 ألف مواطن، إلى جانب مئات المواطنين من الحي الشمالي والحي الشرقي للمدينة بعد الاستيلاء على منازلهم وتحويل عدد منها لثكنات عسكرية.

وألحق العدوان دمارا شاملا في البنية التحتية والمنازل والمحال التجارية والمركبات، التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي والحرق والتخريب والنهب والسرقة، ودمر 396 منزلا بشكل كامل و2573 بشكل جزئي في مخيمي طولكرم ونور شمس إضافة إلى إغلاق مداخلهما وأزقتهما بالسواتر الترابية.

وبحسب اللجنة الإعلامية، تشهد مدينة طولكرم خلال الساعات الأخيرة تحركات نشطة لآليات الاحتلال وفرق المشاة التي تجوب الشوارع الرئيسية والفرعية، وتعرقل تنقل المواطنين ومركباتهم وتحديدا عند مفرق أبو صفية في الحي الشرقي، وشارع نابلس ودوار شويكة وضاحية ذنابة.

كما بيّنت أن قوات الاحتلال النيران أضرمت عمدا داخل أحد المنازل في مخيم نور شمس، تحديدا في الحي الشرقي خلف المدارس، ما أسفر عن اندلاع حريق كبير التهم المنزل ومركبة كانت متوقفة بجواره.

ويشهد مخيمي طولكرم ونور شمس ومحيطهما، انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال وسط إطلاقها للأعيرة النارية وقنابل الصوت مع سماع دوي انفجارات بين الفينة والأخرى، تزامنا مع حصارها المشدد عليهما وإغلاق مداخلهما بالسواتر الترابية، وما يرافقه من مداهمات للمنازل وتخريبها، وإجبار من بقي من المواطنين على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح.

تدفع قوات الاحتلال على مدار الساعة بتعزيزات عسكرية من الآليات وفرق المشاة إلى مدينة طولكرم ومخيميها وضواحيها، يتخللها إطلاق الرصاص الحي والقنابل الصوتية، ومداهمة المنازل والمحال التجارية وتفتيشها، وتخريب محتوياتها وإخضاع من يتواجد فيها للاستجواب والتنكيل والاعتقال.

وبحسب أحدث حصيلة، أدى عدوان الاحتلال المتواصل على مدينة طولكرم ومخيميها إلى استشهاد 13 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، إلى جانب إصابة واعتقال العشرات.

وجددت اللجنة، في ختام بيانها على العمل الحثيث لوقف جريمة الاحتلال غير المسبوقة، والضغط لإيقاف حملات الهدم المتواصلة وحرب الإبادة والتجويع، إلى جانب ضرورة التوحد الوطني وتعزيز النسيج المجتمعي ومواجهة الاحتلال لإفشال مخططاته الاستيطانية.