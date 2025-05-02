"أسطول الحرية" يكشف تفاصيل استهداف سفينة إنسانية كانت في طريقها لغزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أدان تحالف أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة، الهجوم "الإسرائيلي" الذي تعرّضت له سفينة "كونشياس - الضمير العالمي" الساعة 00:23 بتوقيت مالطا في المياه الدولية قبالة سواحل مالطا.

وقال "أسطول الحرية" في بيان له، اليوم الجمعة، إن "السفينة المدنية غير المسلحة استُهدفت بطائرات مسيّرة مسلحة ما تسبب في اندلاع حريق وحدوث خرق في هيكلها".

وأوضح، أن السفينة كانت في مهمة إنسانية سلمية متجهة إلى غزة تهدف إلى كسر الحصار وإيصال مساعدات ضرورية للحياة.

وأشار إلى من يُشارك في هذه المهمة متطوعون من أكثر من 21 دولة من بينهم شخصيات بارزة في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف، "أطلقنا إشارة استغاثة فور وقوع الهجوم لكن سفينة الإنقاذ التي وصلت من قبرص لم تُقدّم الدعم الكهربائي العاجل المطلوب".

وحمّل "أسطول الحرية" الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن استهداف مولد الكهرباء ما أدى إلى خطر غرق السفينة.

وأفاد بأن الطائرات المسيّرة لا تزال تحوم حول السفينة والاتصال بها انقطع جزئيًا بعد الهجوم.

وطالب حكومة مالطا بالتحرك الفوري والوفاء بالتزاماتها القانونية لضمان سلامة جميع من على متن السفينة.

ونوه "أسطول الحرية" إلى أن مركز تنسيق الإنقاذ البحري في روما أبلغهم بإرسال قاطرة إنقاذ لكن لم "يتلقوا تأكيدًا على وصولها حتى الآن".

وأوضح، أن "إسرائيل" تمنع منذ 2 مارس 2025 دخول شاحنات المساعدات إلى غزة ما أدى إلى تجويع متعمد لأكثر من مليوني مدني، مؤكدًا أن سكان غزة يحتاجون إلى ما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات يوميًا لتلبية الاحتياجات الأساسية.

وطالب أسطول الحرية المجتمع الدولي بإدانة هذا الهجوم الصارخ على سفينة مساعدات إنسانية في المياه الدولية.

كما طالب في بيانه، بوقف كل أشكال الدعم السياسي والمالي والعسكري لدولة الاحتلالـ داعيًا إلى إنهاء الحصار والاحتلال والفصل العنصري المفروض على الشعب الفلسطيني.