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جيش الاحتلال ينسى جنديًا جنوب قطاع غزَّة والإعلام العبري يُعلّق: حادثة خطيرة

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"لا تطلقوا النار عليّ"

جيش الاحتلال ينسى جنديًا جنوب قطاع غزَّة والإعلام العبري يُعلّق: حادثة خطيرة

02 مايو 2025 . الساعة 11:18 بتوقيت القدس
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كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، تفاصيل حادثة خطيرة بعد نسيان جيش الاحتلال جندياً في جنوب قطاع غزة مدة 40 دقيقة.

وقالت يديعوت أحرنوت، إنّ "قوة من الجيش غادرت منطقة قريبة من الحدود في جنوب قطاع غزة، ونسيت جندياً لمدة 40 دقيقة في المكان".

وأوضحت، أنّ الجندي بقيَ وحيداً ويصرخ "جيش الدفاع، جيش الدفاع، لا تطلقوا عليّ النّار" لأنه خائف من إطلاق النار عليه بالخطأ.

وذكرت، أنّ الجندي وصل لاحقاً إلى منطقة تواجدٍ لقوة أخرى من الجيش، فيما فتح الجيش تحقيقاً في الحادثة.

ولفتت القناة 13 العبرية إلى أن "المقاتل الذي تم نسيانه من وحدة (ياهالوم)، وذلك عقب نهاية إحدى العمليات العسكرية في منطقة موراج، بعد أن غادر زملاؤه وتركوه خلفهم".

وبحسب المصدر ذاته، فإن الناطق باسم "جيش الاحتلال" أكد الحادثة، وقال إنها وقعت يوم الثلاثاء الماضي، معتبرا أنها "حادثة خطيرة يتم التحقيق فيها، وسيتم استخلاص الدروس منها".

 

 

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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #فضيحة في جيش الاحتلال

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