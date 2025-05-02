استشهد الشاب عمر مصطفى أبو ليل (39 عامًا)، وأُصيبت فتاة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب محاصرة منزله في مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، وزارة الصحة، باستشهاد الشاب أبو ليل برصاص الاحتلال، واحتجاز جثمانه.

وأفادت مصادر محلية، صباح اليوم الجمعة، بأن قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال، اقتحمت محيط مخيم بلاطة، وحاصرت أحد المنازل هناك، ثم تبعها تعزيزات من آليات الاحتلال، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال أغلقت جميع مداخل ومخارج المخيم.

وسُمعت أصوات قنابل وانفجارات وصراخ محيط المنزل المحاصر في شارع القدس، بينما حلقت الطائرات المُسيرة "الدرون" في سماء المخيم، قبل أن تعتقل الشاب فرج أبو ليل.

وفي وقت سابق، أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة سالم شرق نابلس.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس عميد أحمد، بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة طفل (16 عاما) برصاص الاحتلال في منطقة الظهر، خلال اقتحام بلدة سالم.

وقبلها بوقت قصير، استشهد شاب، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات